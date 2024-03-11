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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة مخالفات البناء والتعامل معها بحزم وإزالتها

صدى البلد

كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء والتعامل معها بحزم وإزالتها وفرض سيادة القانون.

أسفرت الحملة التي قام بها حي ثان العامرية، عن رصد أعمال مخالفة عبارة عن ثلاث فيلات مكتملة البناء، وأعمال بناء بدون ترخيص لعدد 4 فيلات بمنطقة الكينج مريوط بدائرة الحي، تم التحفظ على معدات وأدوات البناء والإحالة إلى الإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


قام حي أول المنتزة، بإزالة 3 أعمال بناء مخالفة عبارة عن حوائط وتشوينات، وتم التحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخالفين.

شن حي وسط حملة تم خلالها، إزالة بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن أسوار وقواطيع بعقار بمنطقة الحضرة الجديدة، وفك شدة خشبية مخالفة بعقار بمنطقة الدريسة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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