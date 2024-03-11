الوكيل الثقافي بالإسكندرية الأزهرية: دور الأخصائي الاجتماعي يشمل الطالب والمعلم والأسرة

التقى أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بالأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين بالمنطقة، في حضور محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، وذلك خلال الاجتماع الدوري للأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

في بداية اللقاء، رحب الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بالأخصائيين والأخصائيات، بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأبلغهم تحية فضيلة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس المنطقة، وبينَ أن الغرض من الاجتماع هو تقييم فترة العمل السابقة من بداية العام الدراسي وحتى الآن، ويعتبر هذا الاجتماع بمثابة وثيقة عمل سيتم العمل في ضوئها.

وأضاف الوكيل الثقافي للإسكندرية الأزهرية ، أن دور الأخصائي الاجتماعي لا يقتصر على الطالب والمعلم؛ وإنما لابد أن يظهر أثره أيضًا على الأسرة ككل من أولياء أمور وأبناء، وبالتالي المجتمع، وأن النشاط الاجتماعي قائم على المشاركة بين جميع العاملين بالمعهد.

كما أكد على أنه كما يعتبر من أدوار الأخصائي الاجتماعي اكتشاف المواهب ورعايتها، ومتابعة المتأخرين دراسيًّا وتنفيذ خطط العلاج لهم، فإن إهمال الطالب المتفوق بمثابة عقاب له على تفوقه؛ لذا يجب أن يقدم له هو أيضًا الرعاية اللازمة.

وأوضح "جاويش"، أنه على الأخصائي أن يتمتع بمهارة الملاحظة الجيدة، وأن يعمل على تعديل سلوك الطلاب، بناءً على المشكلات السلوكية الطارئة والمتكررة، ورصد الحالات السلوكية الشاذة قبل أن تصبح ظاهرة، موضحًا أن التنبؤ بالمشكلة أولى خطوات النجاح في العمل.