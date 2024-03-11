وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره البريطاني.. ماذا جرى؟

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تلقي اتصالا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لوزارة الخارجية السعودية، فقد جرى خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

واستضافت المملكة العربية السعودية، الأحد، اجتماعا سداسيا شارك فيهكلا من مصر وقطر والإمارات والأردن وفلسطين، بهدف بحث موقف عربي موحد حول آليات إنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وترتيب المرحلة المقبلة فيما يخص إقامة الدولة الفلسطينية.

ويأتي الاجتماع استكمالا للاجتماع الأول الذي عقد في السعودية والثاني الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، ليكون هذا الاجتماع هو الثالث الذي يجمع بين وزراء خارجية الدول العربية الخمسة، بالاضافة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلا عن فلسطين.