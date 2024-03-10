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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد السعودية.. الإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك

الامارات تعلن ثبوت
الامارات تعلن ثبوت هلال رمضان

وسط ترقب العالم أجمع، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان أكدت أن غداً الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك في البلاد؛ بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان في دولة الإمارات أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1445 هجرية، وأن غداً الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفقا لصحيفة "الخليج" الاماراتية، "كانت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1445 هجرية، قد اجتمعت اليوم الأحد 29 شعبان 1445 هجرية الموافق 10 مارس 2024 بعد صلاة المغرب، برئاسة وزير العدل عبدالله بن عواد النعيمي، في دائرة القضاء بأبوظبي، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غداً الاثنين الموافق 11 مارس 2024 م هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية".

وقبل قليل، أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية الهلال وأن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلن الديوان الملكي‬⁩ قبل قليل قرار ‏المحكمة العليا بأن يوم غدٍ الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة شهر ⁧‫رمضان ‬⁩ المبارك لهذا العام 1445هـ.

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