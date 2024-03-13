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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد فشل توقعات الشركة.. أرخص سيارة مرسيدس تعود من جديد

مرسيدس
مرسيدس

مرسيدس تخفض توقعاتها لنسبة مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة

كانت شركة مرسيدس تعبر عن تفاؤل مفرط بشأن ارتفاع شعبية السيارات الكهربائية، حيث زعمت أن نصف مبيعاتها ستكون من السيارات الهجينة والكهربائية بحلول عام 2025. 

ومع ذلك، يبدو أن الواقع أقسى، حيث تستهدف الشركة الآن الوصول إلى مجرد 21 في المائة من إجمالي شحناتها بحلول عام 2024.

تتجه مرسيدس نحو التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين، حيث كان من المقرر سحب فئة سيارات A في عام 2024 (أرخص سيارة من مرسيدس، لكنها الآن قررت تمديد دورة حياتها حتى عام 2026. 

وفقًا لموقع Autocar، لا تُباع سيارة الهاتشباك المدمجة A في الولايات المتحدة، فهي فعليًا أرخص سيارة في تشكيلة مرسيدس، حيث يبدأ سعرها بـ (حوالي 41.000 دولار) في سوقها المحلي في ألمانيا، ومليون 900 ألف في السوق المصري.

اعترف الرئيس التنفيذي للشركة «أولا كالينيوس» بأن تكافؤ الأسعار بين سيارات الوقود والكهربائية لا يزال على بعد سنوات، مما يشير إلى الفجوة السعرية بينهما.

بالرغم من هذا التحول، تعتقد مرسيدس أن السيارات الهجينة والكهربائية قد تمثل نسبة تصل إلى 50 في المائة من إجمالي شحناتها بحلول عام 2030، وهذا يعكس تغييرا كبيرا في التوقعات من الشركة.

ومع ذلك، تظل مرسيدس ملتزمة بتصنيع سيارات بمحركات البنزين في ثلاثينيات القرن الحالي، استجابة لاعتماد المركبات الكهربائية بشكل أقل مما كان متوقعا.

على الجانب المالي، تقول مرسيدس إنها تتخذ الخطوات اللازمة للانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل، لكنها تدرك أن العملاء وظروف السوق ستحدد وتيرة التحول.

وفيما يتعلق بالتطورات القانونية، يبدي مدير مالية بورشه، لوتز ميشكي، شكوكا في تنفيذ الحظر المقترح على مبيعات السيارات الجديدة ذات الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2035، مما يشير إلى تأخر محتمل في نهاية عصر محركات الاحتراق.

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