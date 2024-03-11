رئيس الوزراء الانتقالي في تشاد يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في تشاد، سوكيس ماسرا، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 مايو في تجمع حاشد أمس الأحد، بعد ثمانية أيام من إعلان الرئيس الانتقالي، الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، ترشحه.

وقال ماسرا "40 عاما" لمئات الناشطين من حزبه "المتحولون" الذين حثوه على الترشح "أترشح للرئاسة من أجل شفاء القلوب وتوحيد الشعب"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وكان ماسرا، وهو شخصية معارضة سابقة، وقع اتفاق مصالحة مع ديبي قبل تعيينه رئيساً للوزراء في الأول من يناير الماضي.

وردا على الاتهامات بأنه انحاز إلى المجلس العسكري الحاكم، قال إن المصالحة ضرورة لمصلحة الأمة.

وأوضح "لقد كان اتفاق مصالحة وطنية، اتفاق الشجعان، حتى لا يتحول بحثنا عن العدالة أبدا إلى بحث عن الانتقام".