محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في المرحلة الثانية لأعمال الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء .

وتمكنت الحملات من إزالة حالتي بناء مخالف وحالة تعد على الاراضي الزراعية على مساحة ١٧٠م٢ وحالتي متغيرات مكانية غير قانونية.

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شدة وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.