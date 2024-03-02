زد 2005 يفوز على بلدية المحلة 3-0 في دوري الجمهورية للناشئين

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 علي فريق بلدية المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .

يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت بملعب دريم ، ضمن منافسات الدور ال 16 لبطولة كأس مصر.

أحرز الأهداف لفريق زد كلا من:

- عبد الرحمن محمود محمد هدف .

- بدر جمال قرني هدف .

- عبدالحليم وائل عبد المحسن هدف .

الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من:

مدير فني / ايان تايلر

مدرب عام / عمر خطاب

مدرب مساعد / تامر مرسي

مدرب حراس / يوسف طاهر

اداري / محمد صلاح

اخصائي تأهيل / تامر عادل

مخطط أحمال / محمد عبد الجواد

مساعد ملعب / محمد سعد