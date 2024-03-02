زد 2005 يفوز على بلدية المحلة 3-0 في دوري الجمهورية للناشئين

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2005 علي فريق بلدية المحلة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد .
يأتي هذا خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت بملعب دريم ، ضمن منافسات الدور ال 16 لبطولة كأس مصر.
أحرز الأهداف لفريق زد كلا من:
- عبد الرحمن محمود محمد هدف .
- بدر جمال قرني هدف .
- عبدالحليم وائل عبد المحسن هدف .
الجهاز الفني والإداري للفريق كلا من:
مدير فني / ايان تايلر
مدرب عام / عمر خطاب
مدرب مساعد / تامر مرسي
مدرب حراس / يوسف طاهر
اداري / محمد صلاح
اخصائي تأهيل / تامر عادل
مخطط أحمال / محمد عبد الجواد
مساعد ملعب / محمد سعد