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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيفية تعويد الأطفال على الصيام في رمضان.. احذر من الشدة عليهم

الصيام
الصيام

قال الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المسلم يجب عليه صيام رمضان إذا شهد هذا الشهر، وكان بالغا عاقلا وقادرا على الصيام ومقيما في بلده.

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وأضاف السيد، في فيديو لصدى البلد، أن تعويد الأطفال على الصيام ينبغي أن يكون بضوابط وليس بشكل إجباري أو إلزامي، لأن هذه الصورة قد تعود بالسلب على هؤلاء الأطفال.

وأشار إلى أن تعويد الأطفال على الصيام يكون بالامتناع عن الطعام والشراب ولو بصورة مؤقتة أثناء النهار ونعلمهم الامتثال لأوامر الله في فرضية الصيام، حتى يعتادوا صيام الشهر الكريم.

تعويد الأطفال على الصيام

وأجابت ميادة منير، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال إحدى الأمهات تقول فيه "ما حكم تعويد الأطفال على الصيام في رمضان؟

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصيام فريضة على كل مسلم عاقل بالغ قادر على الصيام، كما أنه يستحب تعويد الأبناء على الصيام منذ صغرهم إذا كان يقدرون على الصيام ويطيقونه.

وتابعت عضو مركز الأزهر للفتوى: كان الصحابة يعودون أبناءهم على الصيام ويربونهم على ذلك، ومن أدلة ذلك ما روى عن الربيع بنت معوز أنها قالت "فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه اللعبة حتى الإفطار".

وذكرت أنه يصح الصيام من الصبي المميز، واختلف الفقهاء في سن التمييز، فمنهم من قال سبع سنوات، ومنهم من قال عشر سنوات، كما لا يصح الصيام من الصبي غير المميز، لأنه لا يعرف معنى الصيام ولا ماهيته، كما يعطى الوالدين الثواب العظيم جزاء تعويدهما أبناءهما على الصيام منذ صغرهم وتربيتهم على طاعة الله عز وجل.

الأزهر رمضان تعويد الأطفال الصيام

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