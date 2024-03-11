هل الصيام يفيد جسم الإنسان؟.. حسام موافي يجيب.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، فوائد الصيام لجسم الإنسان، خاصة طوال شهر رمضان.

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أنه حتى الآن لا توجد دراسات طبية أو علمية دقيقة عن الصيام، وأن ذلك يرجع إلى أن العلم المنتشر في العالم العربي مستمد من أوروبا.

وتابع: للأسف الشديد؛ علمنا كله من أوروبا وأمريكا، ولا يوجد دراسات عن الصيام وتأثيره على القلب والرئة والكبد والمخ، مستنكرًا أن الصيام يؤذي الإنسان، قائلاً: «لا يمكن ربنا هيفرض على الإنسان شيء يؤذيه على الإطلاق».

وأردف الدكتور حسام موافي: كل المحرمات أُثبت أنها مؤذية والجميع كان متعجب من ذلك حينها، ولكل الأيام والعلم أثبتت أن المحرمات من الخمر وغيره مؤذية بالفعل.

