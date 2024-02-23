مرض خطير.. حسام موافي يحذر من التعرض المستمر لهواء المروحة والتكييف

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الجلوس بصورة مستمرة تحت المروحة أو المكيف.

أوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن التعرض المستمر لهواء المروحة أو التكييف يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب البلوري.

التجويف الجانبي للرئتين

تابع حسام موافي: الغشاء البلوري عبارة عن غشاء يتكون من مجموعة أنسجة تبطن التجويف الجانبي للرئتين، وتتواجد تحت الصدر، ومهمتها تسهيل عملية التنفس.

ونوه حسام موافي، بأن من أسباب الإصابة بالالتهاب البلوري، وجود أمراض صدرية، أو وجود أي إصابة بالالتهاب البلوري.