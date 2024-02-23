حسام موافي: لو بتصلي لوحدك على صوتك بقدر تسمعه لهذا السبب

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح بشأن الصلاة.

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الصلاة واجبة على كل مسلم، قد يؤديها شخص بسعادة وآخر يؤديها يثقل وهم شديد، معلقا: عند ربنا الإثنين هياخدوا ثواب الصلاة، لكن المميز هو الذي أدى الصلاة بسعادة.

فرص السهو

وصرح الدكتور حسام موافي، أن الصلاة إقامة بمعانيها كلها، منوها أن الويل بقول الله تعالى: «فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون»، هنا لمن يعمل بما يخالف الصلاة والدين وما أمرنا الله به.

وقال حسام موافي: أنصح بعدم الصلاة في مكان يلهو كثيرا عن ذكر الله والصلاة في المسجد، علاوة على علو الصوت قليلا لتقليل فرص السهو، والاهتمام بالراحة خلال الصلاة حتى نصل إلى مرحلة عالية من التقوى.