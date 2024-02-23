بينها الحالة النفسية.. حسام موافي يكشف أسباب الإحساس بنبضات القلب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الإحساس بنبضات القلب قبل النوم عادة ما يشير إلى وجود خلل في انتظام أو سرعة أو قوة نبضات القلب.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ارتفاع ضغط الدم يسبب قوة في نبضات القلب، مشددا على أهمية إجراء تحاليل إيكو لمعرفة أسباب الإحساس بنبضات القلب.

10 إلى 15 دقة



وتابع حسام موافي: هناك أسباب مختلفة تؤدي إلى الإحساس بنبضات القلب مثل، "الإصابة بالأنيميا، نشاط الغدة الدرقية، ارتفاع درجات الحرارة، غسيل الكلى، الحالة النفسية".



وأشار موافي إلى أن ارتفاع الجسم درجة واحدة يؤدي إلى زيادة نبضات القلب من 10 إلى 15 دقة، مطالبا أي شخص يشعر بنبضات القلب بالذهاب للطبيب المختص لمعرفة الأسباب.