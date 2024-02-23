موافى: الصداع النصفي مرض ليس خطيرا وله 12 نظرية تفسيرية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب مرض الصداع النصفي.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الصداع النصفي (المِجرين) هو مرض له 12 نظرية تفسيرية، وشرايين المخ تتعرض لأعراض غلق الشريان لثواني معدودة وفتحه، توسع الشريان، منوها أن توسع الشريان هو الصداع في الرأس.

الصداع النصفي

وصرح الدكتور حسام موافي، أن الصداع النصفي مرض ليس بالخطير، ويصيب السيدات أكثر من الرجال، ويصيب الأذكياء أكثر من الأغبياء.

وقال حسام موافي إن علاج المِجرين بدواء يغلق الشريان، لكن هناك أدوية متطورة حديثا تساعد على تخفيف الألم بسرعة.