محمد سامي: يوسف شاهين مأخرجش مسلسلات درامية.. وأنا الأنجح على مستوى الدراما

أكد المخرج محمد سامي، أن المخرج يوسف شاهين على مدار تاريخه لم يقم بإخراج مسلسلات درامية، ولكن كان يقوم بعمل أفلام سينمائية، وكانت وقت السينما لها رونق على العكس من الفترة الحالية.

وقال محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، أن يوسف شاهين نجح في العمل مع أجيال مختلفة، وكان لديه إتقان للغة الفرنسية جعلته في إحتكاك بشكل مباشر في المهرجانات.



وتابع المخرج محمد سامي، أن المخرج يوسف شاهين جزء من التراث الفني، مؤكدا أنه يعتبر نفسه الأنجح على مستوى الدراما، ولديه أمل أن يكون لديه نجاح في السينما مثل الدراما.