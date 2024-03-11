المخرج محمد سامي: حياتي مستقرة ومنظمة بسبب وجود مي عمر معايا

أكد المخرج محمد سامي، أنه أعتبر نفسي محظوظ وموفق، مشيرا إلى أنه أعطي كل طاقتي للعمل، ولكن عيبي الوحيد هو عصبيتي، وأحيانا يكون لها تأثير.

وقال محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، أنه أنا مؤمن بموهبة مي عمر، مؤكدا أنه لديها عشق الفن، وكان لدينا طموح منذ بداية عملنا أن نحقق النجاح الكبير.

وتابع المخرج محمد سامي، أن حياتي مستقرة ومنظمة بسبب وجود مي عمر في حياتي، مؤكدا أنه تمنع اي ضغوط تقع على عاتقي، حتى أنها تحاول أن تجعلني شخص ناجح في عملي وفي حياتي.

وأشار محمد سامي إلى مي عمر هي صديقتي التي تصدقني القول والفعل، مؤكدا أن مي عمر ووالدتي هما محور حياتي، لأنهم "مش بيجاملوني ولا بيكذبوا عليا وبيدعموني على النجاح".