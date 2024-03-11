عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المخرج محمد سامي: حياتي مستقرة ومنظمة بسبب وجود مي عمر معايا

المخرج محمد سامي
المخرج محمد سامي

أكد المخرج محمد سامي، أنه أعتبر نفسي محظوظ وموفق، مشيرا إلى أنه أعطي كل طاقتي للعمل، ولكن عيبي الوحيد هو عصبيتي، وأحيانا يكون لها تأثير.

وقال محمد سامي، خلال لقاء له لبرنامج "أسرار"، عبر فضائية "النهار"، أنه أنا مؤمن بموهبة مي عمر، مؤكدا أنه لديها عشق الفن، وكان لدينا طموح منذ بداية عملنا أن نحقق النجاح الكبير.

وتابع المخرج محمد سامي، أن حياتي مستقرة ومنظمة بسبب وجود مي عمر في حياتي، مؤكدا أنه تمنع اي ضغوط تقع على عاتقي، حتى أنها تحاول أن تجعلني شخص ناجح في عملي وفي حياتي.

وأشار محمد سامي إلى مي عمر هي صديقتي التي تصدقني القول والفعل، مؤكدا أن مي عمر ووالدتي هما محور حياتي، لأنهم "مش بيجاملوني ولا بيكذبوا عليا وبيدعموني على النجاح".

المخرج محمد سامي مي عمر برنامج أسرار الفن النجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

توضيح عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

ترشيحاتنا

خلي بالك.. عقوبة السب والقذف في رمضان

ننشر شهادة تاجر في واقعة اختلاس أموال شركة العبد الشهيرة للأجهزة الكهربائية

بعد قرار وزير التربية والتعليم الأخير.. غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الامتحانات

مأساة بعد الإفطار.. شاب يقفز من أعلى عقار بسبب أزمة نفسية بالجيزة

مفتي الجمهورية يكشف عن علامات الصوم المقبول في الإسلام

تراجع أسعار اللحوم.. الانخفاض في الأعلاف ينعكس إيجابًا على الثروة الحيوانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

هل عادا بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني

جري الوحوش الحلقة 1.. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقـ تل

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

فيديو

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ