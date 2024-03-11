محمد سامي: مها سليم بذلت مجهودا كبيرا في نعمة الأفوكاتو

نشر المخرج محمد سامى صورة برفقة المنتجة مها سليم عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب محمد سامى:" المنتجة مها سليم صديقتي اللذيذة الشاطرة المخلصة اللي بتحب شغلها وبتخاف عليه.

وأضاف:" مها هي اللي أنتجتلي في بداياتي مسلسل مع سبق الإصرار و مسلسل حكاية حياة و دلوقتي هي منتجة مسلسل نعمة الأفوكاتو اللي تعبت فيه أوي و عملت فيه مجهود جبار أكثر من أي حد.

وتابع:" بجد شكرا يا مها يا منتجة يا كبيرة، يا جدعة ياللي بتثقي فيا وبتصدقيني من أول يوم إشتغلنا سوا، بحبك يا مها و يارب نكمل بنعمة الأفوكاتو نجاحاتنا.

ومن جانبها أكدت مي عمر أن صعوبة الدور في هذا العمل تعود إلي طبيعة الشخصية حيث إن هناك الكثير من المُصطلحات القانونية والمرافعات الطويلة التي يجب أن تكون دقيقة جداً، وقالت كنت طوال التصوير أتدرب مع مُصحح لغة ومُستشار قانوني قبل كُل مشهد ثم نقوم بمراجعته بعد التصوير وهو جهد مُضاعف علينا جميعاً، وأحياناً كان المشهد الواحد يستغرق ست ساعات.



وأشارت مي عُمر إلى أن أصعب المشاهد التي واجهتنا أثناء التصوير كان مشهد داخل أحد القبور، وهو كان في غاية الصعوبة والألم النفسي واحتاج مجهود كبير جداً لكي أتماسك وأؤديه بصورة سليمة.

وحول اختلاف طبيعة الشخصية عما قدمته من أعمال خلال السنوات الماضية، قالت مي عمر أن الشخصيات الأقرب لقلبها هي من نوعية "نعمة" لأنها تُشبه الكثيرين ويتقبلها المُشاهد العادي كشخصية طبيعية لا تتصنع أو تُؤدي دور درامي، وهو ما يُشعرها بالراحة أثناء التصوير.



وأشارت مي إلى أن الصعوبات بالنسبة لها ليست في عدد الحلقات ولكن التحضير للشخصية هو الأساس وهو الذي يستغرق جهد كبير في البدايات، الاختلاف الوحيد يكون في مدة التصوير فقط، ولكن في مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" فقد بذلت نفس المجهود الذي أقدمه في المُسلسلات ذات الثلاثين حلقة.



وحول التعامل مع محمد سامي كمُخرج أشارت مي عُمر إلي أن أي فنان يُحب العمل معه لأنه مُطمئن لظهوره في أفضل صورة، وهو لديه قدرة على توظيف المُمثلين بصورة مُختلفة، وأعتقد أنني محظوظة أنني كُنت بطلة هذا العمل معه.



مُسلسل "نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى، كمال أبو ريه، عماد زيادة، وآخرين... ومن تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.