الاستخبارات الأمريكية: نتنياهو راحل وحماس باقية.. تفاصيل

أصدر مجتمع الاستخبارات الأمريكي، اليوم الاثنين، تقييما بشأن فرص بقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تواجه العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 150 يوما.

وبحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الإخبارية، اعتبر مجتمع الاستخبارات الأمريكي أن "قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على البقاء كزعيم في خطر"، وفقا لتقييم سنوي غير سري تصدره أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن التهديدات الدولية.

وأوضح التقييم الأمريكي أن "قدرة نتنياهو على البقاء كزعيم وكذلك ائتلافه الحاكم المكون من أحزاب يمينية ودينية اتبعت سياسات متشددة بشأن القضايا الفلسطينية والأمنية قد تكون معرضة للخطر".

وجاء في التقييم أن " الشعور بعدم الثقة في قدرة نتنياهو على الحكم ازداد بين الإسرائيليين مقارنة بمستوياته المرتفعة بالفعل قبل الحرب، ونتوقع خروج احتجاجات كبيرة تطالب باستقالته وإجراء انتخابات جديدة".

وأضاف التقييم أن "تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالا أمر محتمل."

وفيما يتعلق بفرص بقاء حماس، أوضح تقييم الاستخبارات الأمريكية أنه "من المحتمل أن تواجه إسرائيل مقاومة مسلحة طويلة الأمد من حركة حماس لسنوات قادمة، وسوف يكافح الجيش الإسرائيلي من أجل تحييد البنية التحتية تحت الأرض لحماس، والتي تسمح لهم بالاختباء، واستعادة قوتهم، ومفاجأة القوات الإسرائيلية".