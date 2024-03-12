أخبار الفن| تامر حسني يثير الجدل حول عودته لبسمة بوسيل.. وملخص حلقات مسلسلات اليوم

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن تامر حسني ومسلسل العتاولة، نوضح أبرزها فيما يلي:



نشرت بسمة بوسيل، صورة لها مع طليقها الفنان تامر حسني، وابنائهما (تاليا، آدم، أمايا) عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لتهنئ بها جمهورها بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين التعريف بقصة حسن بن الصباح منذ كان طقلا صغيرا في أصفهان حتى أصبح وليا على قلعة ألموت.

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "المداح 4: أسطورة العودة" بتوطيد العلاقة بين صابر المداح (حمادة هلال) والدكتور سميح (فتحي عبد الوهاب) حيث يعترف سميح بأن صابر أصبح من أقرب أصدقائه، وأن علمه الإلهي أثر فيه بشكل كبير جعله يدرك عظمة الخالق.



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل العتاولة والذى يعرض حاليا على منصة شاهد وقناة mbc بداية قوية حيث يجسد بطل العمل أحمد السقا شخصية نصار شقيق طارق لطفى ويقومون بعمليات نصب.