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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تامر حسني يثير الجدل حول عودته لبسمة بوسيل.. وملخص حلقات مسلسلات اليوم

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن تامر حسني ومسلسل العتاولة، نوضح أبرزها فيما يلي:


هل عادا بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني


نشرت بسمة بوسيل، صورة لها مع طليقها الفنان تامر حسني، وابنائهما (تاليا، آدم، أمايا) عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لتهنئ بها جمهورها بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك.

 

الحشاشين الحلقة 1..كريم عبد العزيز يبايع المستنصر وأحمد عيد يقـ تل لأجله

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين التعريف بقصة حسن بن الصباح منذ كان طقلا صغيرا في أصفهان حتى أصبح وليا على قلعة ألموت.


مسلسل المداح الحلقة 2.. حمادة هلال متهم فى قـ تل فتوح أحمد

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "المداح 4: أسطورة العودة" بتوطيد العلاقة بين صابر المداح (حمادة هلال) والدكتور سميح (فتحي عبد الوهاب) حيث يعترف سميح بأن صابر أصبح من أقرب أصدقائه، وأن علمه الإلهي أثر فيه بشكل كبير جعله يدرك عظمة الخالق.
 


العتاولة الحلقة 1 | السقا ولطفى يحتفلان بزفاف شقيقتهما .. وزينة تتعرض لمحاولة اغتصاب

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل العتاولة والذى يعرض حاليا على منصة شاهد وقناة mbc بداية قوية حيث يجسد بطل العمل أحمد السقا شخصية نصار شقيق طارق لطفى ويقومون بعمليات نصب.

تامر حسني العتاولة

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