الحشاشين الحلقة 1..كريم عبد العزيز يبايع المستنصر وأحمد عيد يقـ تل لأجله

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين التعريف بقصة حسن بن الصباح منذ كان طقلا صغيرا في أصفهان حتى أصبح وليا على قلعة ألموت.

تعرف حسن الصباح في صغره إلى الاضطهاد من قبل الأطفال لأنه كان مستبصرا للحقيقة دائما، ونوهت الأحداث إلى أنه عقد اتفاقا مع الجن منذ الصغر.

كبر حسن الصباغ والتقى زيد بن سيحون “ أحمد عيد” وبايع الخليفة المستنصر وقضيته التي كان على استعداد للقتل من أجلها.

الحلقة الأولى التي كانت باسم “العهد” شهدت عهدا بين الأصدقاء حسن الصباح “كريم عبد العزيز” وعمر الخيام “ نيقولا معوض” ونظام الملك “ فتحي عبد الوهاب” أن من يعلو شأنه بينهم يساعد الآخرين.

حاول زيد بن سيحون ضم مؤذن أصفهان إلى دعوتهم لكنه رفض فطلب منه حسن الصباح قتله وزوجته، ونفذ الأمر فورا.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

برومو الحشاشين

ونشر صناع مسلسل الحشاشين المأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادى والعشرين، برومو تمهيداً لعرضه فى شهر رمضان 2024.

ظهر كريم عبد العزيز فى البرومو الأول داخل البحر، ويحاول النجاة من الغرق، ويقول: “اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح”.