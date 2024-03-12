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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة نمر الخلافة في داعش السلام

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة محاكمة المتهم محمود عبد الفتاح محمود محمد الشهير بـ "نمر الخلافة"، في قضية داعش السلام.

وكانت الدائرة الثانية إرهاب أحالت الدعوى إلى الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وتم تحديد جلسة اليوم 12 مارس المقبل لنظرها، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

كانت دائرة مغايرة قضت ببراءته من تهمة تكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام".

السلام جنايات أمن الدولة المستشار وجدي عبد المنعم الدائرة الثالثة إرهاب محاكمة المتهم محاكم بدر

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