يا رب طمَّنا.. خالد الغندور يدعو للاعب فيوتشر بعد تعرضه للإغماء ونقله للمستشفى

تمنى الإعلامي خالد الغندور، الشفاء للاعب فيوتشر أحمد رفعت، بعد سقوطه أرضا في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري أمس.

وكتب خالد الغندور، منشورا، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يا رب طمنا على النجم أحمد رفعت”.

وأعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر "مغشيا عليه" خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في لحظات تقطع الأنفاس.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر مغشيا عليه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل السلبي".