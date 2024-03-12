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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لماذا النساء أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا؟ .. طرق العلاج والوقاية

الأنيميا
الأنيميا

النساء يميلن إلى الإصابة بالأنيميا بشكل أكبر من الرجال نظرًا لعدة أسباب. إليك بعض الأسباب الشائعة، بحسب ما نشره موقع إكسبريس. 

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النساء أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا 

فقر الدم الناتج عن نقص الحديد: تعاني النساء في سن الإنجاب من فقر الدم بشكل أكبر بسبب فقدان الحديد أثناء الدورة الشهرية. يحتاج جسم المرأة إلى كمية إضافية من الحديد لتعويض هذا الفقد. عدم تناول كمية كافية من الحديد في الغذاء يؤدي إلى نقص الحديد وظهور فقر الدم.

فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك: قد يكون لدى النساء نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم. يحدث هذا النقص فيتامين ب12 عادة بسبب امتصاص غير كافٍ للفيتامين في الجهاز الهضمي أو بسبب نقص في الحمية الغذائية.

الفقر المنجلي: يعاني بعض النساء من الفقر المنجلي الذي يرتبط بالعوامل الوراثية. يحدث هذا النوع من الأنيميا بسبب تشوه في خلايا الدم الحمراء، مما يؤثر على قدرتها على حمل الأكسجين.

تتوفر عدة طرق لعلاج ووقاية الأنيميا عند النساء، وتشمل:

تناول غذاء غني بالحديد: يجب تضمين الأطعمة الغنية بالحديد في النظام الغذائي اليومي. تشمل هذه الأطعمة اللحوم الحمراء، والدواجن، والأسماك، والفول، والعدس، والسبانخ، والبقدونس، والتمر، والتوت.

تناول فيتامين ب12 وحمض الفوليك: يمكن تناول مكملات فيتامين ب12 وحمض الفوليك لعلاج الأنيميا المرتبطة بهذه النقص.

العلاج الهرموني: في حالة فقر الدم الناتج عن الدورة الشهرية الشديدة، قد يتم وصف أدوية للتحكم في النزيف وتقليل فقدان الحديد.

العلاج الوراثي: في حالة الفقر المنجلي، يمكن أن يتضمن العلاج نقل الدم النقية أو زراعة نخاع العظم.

للوقاية من الأنيميا، يمكن اتباع الإجراءات التالية:

الحفاظ على نظام غذائي متوازن: تناول تشكيلة متنوعة من الأطعمة الغنية بالحدير والتي تحتوي على الحديد والفيتامينات الضرورية للحفاظ على مستويات الدم الصحية.

تناول مكملات غذائية: في حالة عدم القدرة على تلبية احتياجات الجسم من الحديد والفيتامينات من الطعام وحده، يمكن استخدام مكملات غذائية بعد استشارة الطبيب.

ممارسة النشاط البدني المنتظم: يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين الدورة الدموية وتعزيز صحة الدم.

رعاية الصحة العامة: ينصح بالحصول على قسط كافٍ من النوم والحد من التوتر والإجهاد، والامتناع عن التدخين وتجنب استخدام المخدرات.

فحص دوري للدم: يوصى بإجراء فحص دوري لمستويات الحديد والفيتامينات وصورة دم كاملة للكشف المبكر عن أي نقص في الدم واتخاذ التدابير اللازمة.

مهم جداً أن يتم استشارة الطبيب لتشخيص وعلاج الأنيميا بشكل صحيح، حيث يمكن أن يكون العلاج مختلفًا اعتمادًا على السبب الأساسي للأنيميا وظروف الفرد.

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