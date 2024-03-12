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توك شو

حسام موافي يحذر: شرب المياه يسبب الوفاة في حالة واحدة

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن تناول المياه يمكن أن يعرض الإنسان للوفاة في حالات معينة .

وأوضح حسام موافي، خلال تقديم برنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أن الإنسان الطبيعي يُخرج حوالي لترا إلى لتر ونصف اللتر من البول يوميًا، وذلك لأن كمية البول تعتمد على كمية المياه التي يتم تناولها طالما القلب سليم والكلى سليمة والكبد سليم.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن جسم الإنسان الطبيعي لا يستطيع تخزين المياه، مضيفا أنه عند تناول المياه تنزل إلى الأمعاء ثم تصل إلى الدماء لتخفف كل مكونات الدماء.

وأضاف حسام موافي، أن تناول المياه يمكن أن يؤدي للوفاة حال حدوث تخفيف للدماء، لذلك الجسم يحدث له فزع عند تناول الإنسان للمياه ويعمل على طردها، مردفا أنه ممنوع للمياه المكوث في الجسم ولكن يتم خروجها في عمليات الإخراج كالبول والعرق والنفس وجزء ضئيل جدا في البراز.

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