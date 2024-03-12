فطار وسحور صحي فى رمضان لمريض السكر

قالت الدكتورة هناء جميل استشارى الغدة الدرقية والباطنة، فطار وسحور صحي في رمضان لمريض السكر يتطلب اختيار الأطعمة بعناية والتحكم في كمية الكربوهيدرات والسكر المستهلكة.

أوضحت جميل فى تصريحات خاصة لصدى البلد، بعض الاقتراحات لفطار وسحور صحي لمريض السكر:

فطار وسحور صحى فى رمضان لمريض السكر

الشوربة: يمكنك تناول الشوربة الخفيفة والصحية بدون كريمة، مثل شوربة الخضار أو شوربة العدس، يفضل اختيار الشوربة التي تحتوي على خضار متنوعة وتكون قليلة السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

الزبادي: يعتبر الزبادي من الخيارات الجيدة لمرضى السكر في رمضان، خاصةً الزبادي الطبيعي القليل الدسم. إضافة الزبادي إلى وجبتك يمكن أن يوفر البروتينات والكالسيوم والمنافع الهضمية. يمكنك تناول الزبادي بمفرده أو مع إضافة الفواكه المفضلة لديك.

الخضروات: ينصح بتضمين الخضروات الطازجة في وجبتي الإفطار والسحور. يمكنك تحضير سلطة خضراء متنوعة مع الخضروات المفضلة لديك، مثل الخس والطماطم والخيار والفلفل الأخضر. يجب تجنب إضافة الصلصات الدسمة أو السكرية إلى السلطة.

البروتين: ينبغي تضمين مصادر البروتين الصحية في وجباتك، مثل اللحوم البيضاء (الدجاج والديك الرومي)، والأسماك، والبقوليات (الفاصوليا والعدس والحمص). يساعد البروتين في الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

الكربوهيدرات الصحية: يمكن تناول الكربوهيدرات الصحية مثل الأرز البني، والخبز الكامل، والشعيرية الكاملة. يجب تناول الكربوهيدرات بشكل معتدل وفقًا لتوصيات الطبيب أو الأخصائي الذي يتابع حالتك.

السوائل: تأكد من شرب كمية كافية من الماء والسوائل غير المحلاة لتجنب الجفاف خلال فترة الصيام.

من الأهمية بمكان استشارة الطبيب أو الأخصائي الذي يتابع حالتك الصحية للحصول على توصيات محددة وملائمة لاحتياجاتك الشخصية.