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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تمارين رياضية تنشطك وتسهل عليك الصيام.. اكتشفها

تمارين رياضية تنشطك
تمارين رياضية تنشطك وتسهل عليك الصيام.. اكتشفها

إذا كنت تبحث عن تمارين رياضية يمكن أن تنشطك وتسهل عليك الصيام في أثناء شهر رمضان؛ فإليك بعض الخيارات التي يمكنك ممارستها، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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تمارين رياضية تنشطك وتسهل عليك الصيام  

المشي: يعتبر المشي من أبسط التمارين وأكثرها فعالية في تنشيط الجسم. يمكنك المشي في الهواء الطلق قبل وبعد الإفطار، أو في فترة ما بعد العشاء.

التمارين الهوائية الخفيفة: مثل ركوب الدراجة الثابتة أو الاستخدام المنزلي للمشاية الكهربائية. يمكنك ضبط الوقت والمقاومة بحيث يكون مناسبًا لقدرتك البدنية ويساعد في الحفاظ على نشاطك أثناء الصيام.

تمارين اليوجا والاسترخاء: تمارين اليوغا تعزز اللياقة البدنية والصحة العامة وتساعد في تحسين التركيز والاسترخاء. يمكنك البحث عن تمارين اليوغا التي تركز على الاسترخاء وتنفيس التوتر، مثل التنفس العميق والتأمل.

تمارين القوة والمقاومة: يمكنك ممارسة تمارين القوة والمقاومة باستخدام الأوزان الخفيفة أو الحبال المطاطية في المنزل. تمارين مثل الضغط، والانحناءات، ورفع الأثقال الصغيرة يمكن أن تعزز القوة العضلية وتحفز الجسم.

تمارين الاستطالة والتمارين المرنة: تمارين الاستطالة تساعد في تحسين المرونة وتخفيف التوتر في العضلات والمفاصل. يمكنك ممارسة تمارين اليوغا المرنة وتمارين الاستطالة بعد الإفطار أو قبل النوم.

من المهم أن تستمع إلى جسمك وتضبط نوع ومستوى التمارين وفقًا لقدرتك البدنية الحالية والتوصيات الطبية الخاصة بك. قد تحتاج أيضًا إلى استشارة مدرب رياضي أو ممارس طبي قبل بدء أي برنامج رياضي جديد.

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