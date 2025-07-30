تحذير لمرضى السرطان.. توقف عن هذه العادات الخطيرة خلال رحلة السرطان

يعد التعافي من مرض السرطان رحلة صعبة بها محطات عديدة منها التحكم في الآثار الجانبية للعلاج والتخلص منها.

وفقا لما ذكره موقع hopkinsmedicine اليك اهم الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء رحلة علاج السرطان.

عدم قراءة المكونات



انتبه لما يدخل جسمك أثناء علاج السرطان واقرأ ملصقات التغذية وحضّر أكبر قدر ممكن من طعامك بنفسك داخل المنزل.

عدم طهى الطعام في المنزل

يُفضّل تجنب الأطعمة المُكرّرة والمصنعة كما يجب عليك تجنّب الأطعمة المقلية التي تحتوي على الكثير من الزيوت المهدرجة، والتي قد تزيد الالتهاب.

أطعمة الأمراض المنقولة

نظرًا لأن الأشخاص المصابين بالسرطان غالبًا ما يكون لديهم ضعف في جهاز المناعة، ففكر في تجنب الأطعمة التي تحمل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، بما في ذلك:

الأسماك المطبوخة قليلاً أو النيئة، مثل السوشي

البيض المطبوخ بشكل غير مسلوق أو الأطعمة التي تحتوي على بيض نيء، مثل المايونيز محلي الصنع

الجبن ومنتجات الألبان غير المبسترة

الفواكه أو الخضروات غير المغسولة بشكل جيد