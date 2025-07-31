باريس سان جيرمان يتحرك لحسم مستقبل دوناروما قبل دخول المرحلة الحرجة

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحركات جادة لحسم مستقبل حارس مرماه جيانلويجي دوناروما، في ظل اقتراب عقده من دخول مراحله الحاسمة، حيث ينتهي في يونيو 2026.

ووفقًا لتقارير إعلامية، يعتزم النادي الباريسي عقد جولة مفاوضات جديدة مع وكيل الحارس الدولي الإيطالي خلال الفترة المقبلة، بهدف التوصل لاتفاق لتمديد عقده وتفادي احتمالية رحيله مجانًا مع بداية العام المقبل، حين يحق له التفاوض بحرية مع أي نادٍ آخر.

عودة دوناروما للدروي الإيطالي

شهدت الفترة الماضية تزايد التكهنات بشأن مستقبل دوناروما، مع ارتباط اسمه بإمكانية العودة إلى الدوري الإيطالي أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل مراقبة من عدة أندية كبرى تسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى.

بحسب ما نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن دوناروما وممثليه تقدموا بالفعل بمطالبهم لإدارة باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الماضي، والمفاوضات ما زالت جارية دون التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن، كما لم يحدث أي تواصل رسمي مع أندية أخرى.

وفي الوقت الذي تراقب فيه بعض الأندية الوضع عن كثب، فإن فرص عودته إلى الكالتشيو تبدو ضئيلة حاليًا، في ظل استقرار مراكز حراسة المرمى لدى الكبار، وعلى رأسهم إنتر ميلان الذي يواصل الاعتماد على الثنائي يان سومر وجوزيب مارتينيز.

أسبوعان حاسمان في مصير الحارس الإيطالي

تُشير التوقعات إلى أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في رسم مستقبل دوناروما، سواء من خلال تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، أو بفتح الباب أمام عروض محتملة من أندية إنجليزية أو إيطالية قد تغير مسار مسيرته الكروية خلال الفترة المقبلة.