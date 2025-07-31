عمرو مصطفى يحتفل بنجاح أغنية خطفوني

تصدر الهضبة عمرو دياب تريند"يوتيوب" والمنصات الموسيقية، بعد طرحه فيديو كليب أغنية “خطفوني”بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا".

واحتفل ملحن الأغنية عمرو مصطفى، بنجاح الكليب، وكتب عبر حسابه علي فيس بوك :"بعد ساعات قليلة الحمد لله خطفوني في التريند،غناء جانا الصوت القادم بقوة، ورقم 1 عمرو دياب ،هندسة صوت العبقري أمير محروس".



أغنية خطفوني، كلمات تامر حسين، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور، وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي، تحت إشراف المخرج طارق العريان، في أجواء صيفية، وبدأت جانا الغناء، ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات.

من ناحية أخرى، واصل عمرو دياب تصدره منصات الموسيقى مثل أنغامي وسبوتيفاي وأبل تيونز بأغاني ألبومه الجديد ابتدينا.

واحتلت أغنية “بابا” المركز الأول للاكثر استماعا عبر منصة أنغامي، تليها أغنية "خطفوني” في المركز الثاني.

وعلى صعيد اخر يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير ضمن فاعليات مهرجان العلمين يوم الجمعة 1 أغسطس القادم.

