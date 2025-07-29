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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أزمته مع عمرو دياب.. تامر حسني يعلن تصدره "أنغامي" والجمهور يعلق: أسطورة أجيال

عمرو دياب و تامر حسني
عمرو دياب و تامر حسني
علا محمد

شارك الفنان تامر حسني، متابعيه، مقطع فيديو جديد، كشف من خلاله تصدره المركز الأول والثاني في قوائم الأكثر استماعًا عبر تطبيق «أنغامي» للموسيقى، في مصر وبعض الدول العربية.


ونشر تامر حسني الفيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وظهر خلاله في المراكز الأولي بأغنيتين "حبك لو غلطة" و"مستني إيه" في دول مصر، السعودية، عمان، الكويت، معلقًا: "نهاركم جميل".

وتفاعل عدد كبير من جمهور تامر حسني مع المنشور و جاءت  التعليقات كالأتي :"اضرب بدووون رحمة  ، نهارك عسل زيك يا نجم الجيل اللي مفيش زيه ومش هيجي زيه ، أسطورة القرن رقم 1 الأفضل والأنجح في مصر والشرق الأوسط، نهارك كله نجاح يا تيمو يا عالمي ،نجح فنان وارقى نجم»، رقم 1 كالعادة، كياد اوي انت، أسطورة القرن رقم 1 الأفضل والأنجح في مصر والشرق الأوسط".

https://www.instagram.com/reel/DMr9dlUs-Gd/?igsh=MXc4aWZsdDNqeGphYw==

وكان قد أثار الفنان تامر حسني  الجدل بمنشور غاضب مستنكرا فعل  أحد المطربين ،وذلك بعد أن أشار الهضبة عمرو  دياب أن ألبومة “الجديد لينا “معاد تصدر الترتيب الرابع بالتريند ،رغم أن الألبوم ليس في هذا الترتيب.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام باستخدام خاصية القصص القصيرة: “مش غريبة شوية لما الفنان الكبير اللي بحبه وبقدره، ينزل صورتي عنده في الاستوري بكذا طريقة أن أنا رقم ٤!!؟ وهو عارف إن ألبومي مش 4، بدليل ترتيب تريند اليوتيوب اللي ألبومي كله احتله، وكنت رقم 1 من أول يوم في الأسبوع الأول من نزوله”.

وأضاف تامر حسني: “برضو ناس جمعتلي النتائج دي بس منزلتهاش عموما، هو ترتيب وبيتغير كل شوية، لينا ولزملائنا المطربين لما بينجحوا … الفكرة إن “ألبوم لينا معاد“ أنا تعبت فيه، والناس بتتكلم عنه بكل خير وده الأهم، فمش محتاج أعمل كده”.

الفنان تامر حسني مقطع فيديو جديد أنغامي تصدره المركز الأول والثاني جمهور تامر حسني عمرو دياب

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