رئيس رابطة المدارس الخاصة: لا يحق منع الطالب من التحويل إلا في حالة واحدة

أكد بدوي علام، رئيس رابطة المدارس الخاصة، أن "جروبات أولياء الأمور" عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدًا أن بعض أولياء الأمور يحاولون التدخل في كل تفاصيل المدرسة، رغم وجود مجالس آباء رسمية داخل كل مدرسة تتيح مناقشة الأمور التربوية والإدارية بشكل منظم.

الظواهر السلبية المنتشرة

وأوضح "علام"، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن من بين الظواهر السلبية المنتشرة مؤخرًا هي تدخل أولياء الأمور في تقييم المعلمين، مشددًا على أن أي شكاوى بشأن وجود مدرس غير متخصص يجب توجيهها مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم، والتي تراجع الأمر من خلال التوجيه الفني المختص، وقد يصل الأمر إلى فصل المعلم حال ثبوت المخالفة.

وأشار رئيس رابطة المدارس الخاصة، إلى أن التوجيه الفني يقوم بمراجعة أوراق المعلمين والتأكد من تخصصاتهم، مؤكدًا أن ولي الأمر الذي قام بسداد المصروفات الدراسية يحق له تحويل نجله إلى مدرسة أخرى في أي وقت، ولا يمكن منعه من ذلك إلا في حالة واحدة فقط، وهي عدم سداد المصروفات.

اتباع المسار القانوني

وشدد "علام" على أهمية اتباع المسار القانوني في حال وجود أي مشكلة مع أحد المدرسين، مشيرًا إلى أن تقديم شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم هو الإجراء الصحيح لمعالجة هذه المشكلات، موضحًا أن التعليم الخاص، سواء في المدارس اللغات أو المدارس الدولية، يمثل نحو 20% من إجمالي منظومة التعليم في مصر، مضيفًا أن الاتجاه المجتمعي حاليًا يميل بشكل كبير إلى التعليم الخاص لما يتميز به من جودة تعليمية واهتمام واضح من جانب المعلمين.