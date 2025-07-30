قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر لم تتوانَ عن إدخال المساعدات لغزة.. وحل الدولتين أساس السلام الدائم
كيف تستعد الصين لمعركة الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة؟
رئيس رابطة المدارس الخاصة: لا يحق منع الطالب من التحويل إلا في حالة واحدة
متحدث الحكومة: سيتم البدء في أوكازيون الصيف هذا العام مبكرًا | فيديو
شقيق ضحية مصحة الطالبية: أخويا مات من التعذيب.. 8 أشخاص كانوا بيضربوه
شادي سرور: المسرح المصري لم ينتهِ ويشهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا
جمال شعبان: السيدات أكثر عرضة لـ كسرة القلب من الرجال
عماد الدين حسين: مجلس الشيوخ يضم نخبة من الخبراء ويؤدي دورًا استشاريًا مهمًا
رسميا.. أليو بادجي يعود إلى تركيا عبر بوابة سيفاس سبور
ترامب يوقع أمرا برسوم جمركية إضافية 40% على البرازيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أكثر من 100 شخص وشركة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس رابطة المدارس الخاصة: لا يحق منع الطالب من التحويل إلا في حالة واحدة

المدارس الخاصة
المدارس الخاصة
محمد البدوي

أكد بدوي علام، رئيس رابطة المدارس الخاصة، أن "جروبات أولياء الأمور" عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مؤكدًا أن بعض أولياء الأمور يحاولون التدخل في كل تفاصيل المدرسة، رغم وجود مجالس آباء رسمية داخل كل مدرسة تتيح مناقشة الأمور التربوية والإدارية بشكل منظم.

 الظواهر السلبية المنتشرة

وأوضح "علام"، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن من بين الظواهر السلبية المنتشرة مؤخرًا هي تدخل أولياء الأمور في تقييم المعلمين، مشددًا على أن أي شكاوى بشأن وجود مدرس غير متخصص يجب توجيهها مباشرة إلى وزارة التربية والتعليم، والتي تراجع الأمر من خلال التوجيه الفني المختص، وقد يصل الأمر إلى فصل المعلم حال ثبوت المخالفة.

وأشار رئيس رابطة المدارس الخاصة، إلى أن التوجيه الفني يقوم بمراجعة أوراق المعلمين والتأكد من تخصصاتهم، مؤكدًا أن ولي الأمر الذي قام بسداد المصروفات الدراسية يحق له تحويل نجله إلى مدرسة أخرى في أي وقت، ولا يمكن منعه من ذلك إلا في حالة واحدة فقط، وهي عدم سداد المصروفات.

اتباع المسار القانوني

وشدد "علام" على أهمية اتباع المسار القانوني في حال وجود أي مشكلة مع أحد المدرسين، مشيرًا إلى أن تقديم شكوى رسمية لوزارة التربية والتعليم هو الإجراء الصحيح لمعالجة هذه المشكلات، موضحًا أن التعليم الخاص، سواء في المدارس اللغات أو المدارس الدولية، يمثل نحو 20% من إجمالي منظومة التعليم في مصر، مضيفًا أن الاتجاه المجتمعي حاليًا يميل بشكل كبير إلى التعليم الخاص لما يتميز به من جودة تعليمية واهتمام واضح من جانب المعلمين.

المدارس المدارس الخاصة بدوي علام التواصل الاجتماعي العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات مجلس الشيوخ

غرامة 500 جنيه لكل من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر

تظلمات الثانوية العامة 2025

غيروا إجاباتي في البابل شيت.. طالب ثانوية عامة يوثق تظلمه بالصور

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية بترقيات فى النيابة العامة وتعيين قضاة

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025.. ومفاجأة بشأن كليات الطب

اضرار التين الشوكي

خطير على المعدة والكلى.. أضرار التين الشوكي وتحذير لمرضى السكر

ارشيفيه

مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025.. كم يتقاضي أصحاب الدرجات بعد الزيادة الجديدة؟

الايجار القديم

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

أحمد عبدالقادر

انفراجة في موقف أحمد عبدالقادر مع النادي الأهلي

ترشيحاتنا

مؤتمر الاعلان عن الدواء

إيفا فارما تستورد قلم مونجارو كويك بن الأصلي لمكافحة السمنة ومرض السكري من النوع الثاني بمصر

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025.. ومفاجأة بشأن كليات الطب

بالصور

الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج
الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج
الحزام الناري.. اكتشف الأسباب والأعراض وطرق العلاج

الصور الكاملة لاحتفال أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة بالعرض الخاص

العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة
العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة
العرض الخاص لفيلم روكي الغلابة

تحذير لمرضى السرطان.. توقف عن هذه العادات الخطيرة خلال رحلة السرطان

السرطان
السرطان
السرطان

طرق علاج الآثار الجانبية لأدوية السرطان

علاج السرطان
علاج السرطان
علاج السرطان

فيديو

صفاء جلال

صوتي راح.. صفاء جلال تكشف تطورات حالتها الصحية

محررة صدى البلد مع المحامي

مقدم البلاغ في بنت مبارك المزيفة: للأسف الناس هي اللي شهرتها |فيديو

تسونامي مصر

بعد زلزال روسيا العنيف.. خبير يوضح موقف مصر من مواجهة تسونامي

المتهمون

أنا الحكومة.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق النار في فيديو القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مصر.. التاريخ والعنوان

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك أمنمحات الثالث

المزيد