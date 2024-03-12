بورصة لندن تعتزم السماح بطرح سندات مدعومة من بتكوين و"إيثر"

أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية أنها ستبدأ في قبول طلبات تسمح بتداول سندات مدعومة بعملتي "بتكوين" و"إيثر"، في البورصة، بما يفتح الطريق أمام مؤسسات الاستثمار المحترفة للاستثمار في هذه الفئة من الأصول.

وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، قالت البورصة في بيان اليوم، إنها ستقبل هذه الطلبات في الربع الثاني، موضحة أن تأكيد الموعد المحدد لبدء تداول هذه السندات سيحدث في الوقت المناسب.



يأتي هذا الإعلان بعد تجاوز سعر "بتكوين" مستوى 71 ألف دولار للوحدة لأول مرة في تاريخها، حتى بلغت نسبة الارتفاع منذ بداية العام الحالي نحو 70% بدعم تدفق الأموال بمعدلات هائلة في الصناديق المدرجة بالبورصة المتداولة لعملة "بتكوين" بالولايات المتحدة.

فقد ضخ المستثمرون أموالاً صافية تقارب 10 مليارات دولار في مجموعة من تلك الصناديق منذ إطلاقها في الولايات المتحدة قبل شهرين، ما أدى إلى موجة ارتفاع شاملة في أسواق الرموز المشفرة.

في بيان منفصل، قالت "هيئة السلوك المالي" (FCA) بالمملكة المتحدة إنها لن تعترض على هذه الطلبات إذا قدمت من بورصات استثمارية معترف بها، غير أن حظرها لبيع هذه الأدوات المالية إلى المستثمرين الأفراد سيظل قائماً.

أضافت الهيئة الرقابية أنها ماتزال تعتقد أن سندات الصناديق المدرجة بالبورصة المتداولة للعملات المشفرة ومشتقاتها "لا تناسب المستثمرين الأفراد بسبب الأضرار التي تنطوي عليها".