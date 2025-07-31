احتجاز ضابط أوكراني بتهمة التجسس لصالح روسيا

أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بنبأ احتجاز ضابط أوكراني، الأربعاء، بتهمة التجسس على طائرات غربية لصالح روسيا، فيما لم تُعرَف هويته حتى الآن

من جانبها، أكدت وكالة رويترز أن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) اعتقل ضابط طيران برتبة ماجور، يعمل كمدرب طيار، بتهمة تمكين الاستخبارات الروسية من معلومات سرية تتعلق بالطائرات الغربية مثل F‑16 الأميركية وMirage 2000 الفرنسية، والدبابير Su‑24 السوفيتية

وأشارت إلى أن الضابط المتهم أدلى بمعلومات دقيقة عن موقع هذه الطائرات، جدول نشرها، ترتيب إطلاقها، وبنية المنشآت الجوية، كما قدّم توصيات لتكتيكات ضرب لتجاوز الدفاعات الأوكرانية.

وأضافت أنه قد سرب أيضًا بيانات عن طاقم القوات الجوية والتكتيكات القتالية

يُذكر أن هذا الحادث يأتي في سياق سلسلة اعتقالات تحيط بقضايا تجسس داخل الجيش الأوكراني وخارجه.

ففي وقت سابق من يوليو 2025، أعلنت SBU عن ضبط عقيد في القوات الجوية بتهمة تسريب إحداثيات قواعد جوية ومراكز دعم اللوجستيات إلى جهاز الأمن الروسي FSB، وتشير التقارير إلى أن زوجته السابقة، التي تعاونت مع الروس، لعبت دورًا في تجنيده

بحسب بيانات SBU، فإن هذا الضابط مازال في قبضة الدولة، ووجهت إليه تهمة الخيانة العظمى في زمن الحرب، التي قد تُعاقب عليها القوانين الأوكرانية بالسجن مدى الحياة ومصادرة الأملاك