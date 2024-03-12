جبنة قريش وعسل .. طريقة غريبة لعمل ألذ أصناف القطايف

يعشق الأشخاص تناول الأكلات الغريبة وغير التقليدية في رمضان وتعد القطايف من أشهى الخامات التى يمكن استغلالها بطرق مختلفة فى رمضان.

نعرض طريقة لذيذة وغريبة لعمل القطايف بالجبنة القريش من خلال خطوات الشيف غادة جميل .



مقادير القطايف بالجبنة القريش:

قطايف

جبنة ملح خفيف أو عادم

عسل ابيض

زيت

شربات

فستق للزينة

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طريقة عمل القطايف بالجبنة القريش:

* تخلط الجبنة مع قليل من العسل ثم احشيها فى القطايف واغلقيها جيدا بالطريقة المعتادة.

* اقلى القطايف في زيت ساخن غزير ثم ضعيها في الشربات البارد وتزين بالفستق “حسب الرغبة” وتقدم.