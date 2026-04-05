قيمة استثنائية مقابل سعر.. «ريدمي» تغزو الأسواق بسلسلة أجهزة جديدة | إليك أهم مواصفاتها

من المتوقع أن تُقيم شركة ريدمي حدث إطلاق ضخم هذا الشهر في الصين، حيث ستشهد وصول هاتف ريدمي K90 ألترا. وإلى جانب الكشف عن هذا الهاتف عالي الأداء، ستكشف العلامة التجارية أيضًا عن جهاز لوحي جديد وأجهزة كمبيوتر محمولة مزودة بمعالجات إنتل. إليك أهم أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المتوقع إطلاقها مع هاتف K90 ألترا.

أجهزة كمبيوتر محمولة

بحسب أحد المصادر، ستُزوَّد أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة من ريدمي بمعالج Intel Core Ultra X7 358H، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت. وستتوفر بخيارين لحجم الشاشة: 14 بوصة و16 بوصة.

هواتف ريدمي



رغم عدم الكشف عن الأسماء الرسمية بعد، يُرجّح أن يُطلق عليها اسم Redmi Book Pro 14 (2026) وBook Pro 16 (2026). ومن المتوقع أن تُخلف هذه الأجهزة جهازي Redmi Book Pro 14 وBook Pro 16 (2025) اللذين كانا يعملان بمعالجات Intel Ultra 5 225 / 7 225H.

هاتفا Redmi K Pad 2 و Redmi K90 Ultra



بحسب التقارير، سيأتي جهاز Redmi K Pad 2 بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز. كما سيحتوي على ميزات أخرى مثل بطارية بسعة 9000 مللي أمبير، ومعالج من الفئة الرائدة، ومحركين للمحور X لتحسين استجابة اللمس، وثلاثة مكبرات صوت بتقنية Bose .

سيكون هاتف Redmi K90 Ultra عرضًا يركز على الأداء، ومجهزًا بمعالج Dimensity 9500. وسيحتوي على شاشة OLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، وبطارية سعة 8500 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 وات، ومروحة تبريد مدمجة، ونظام مكبرات صوت ثلاثي مضبوط من Bose.