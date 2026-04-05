استجابةً لمطالب الأهالي.. بدء أعمال رصف طريق "المعاهدة" بالقصاصين الجديدة بطول 3 كم

أعلن النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية ، عن بدء أعمال رصف الشارع الرئيسي (طريق المعاهدة) بمدينة القصاصين الجديدة ، وذلك على امتداد 3 كيلومترات.

جاء ذلك في إطار جهود تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة تتويجاً للتنسيق المستمر والتعاون المثمر بين النائب سيد عبد الجليل (عضو مجلس النواب)، مركز ومدينة القصاصين الجديدة برئاسة الأستاذة مها السيد محمد رئيس المركز

الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقد جاء تنفيذ المشروع استجابةً للطلبات التي تقدم بها أهالي المركز، وتنفيذاً لتوجيهات السيد اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تسريع وتيرة العمل وتذليل كافة العقبات أمام مشروعات تطوير الطرق الداخلية، بما يضمن تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتيسير حركة المرور بالمدينة.