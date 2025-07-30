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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق علاج الآثار الجانبية لأدوية السرطان

علاج السرطان
علاج السرطان
اسماء محمد

 يمكن لبعض التغييرات الغذائية أن تساعدك على إدارة الآثار الجانبية لعلاج مرض السرطان.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أهم الأعراض الجانبيه التى تصيب مرضى السرطان وطرق علاجها وذلك وفقا لما ذكره موقعhopkinsmedicine  :

فقدان الشهية


تناول وجبات صغيرة أو وجبات خفيفة مغذية طوال اليوم، بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

الإمساك


اشرب الكثير من الماء، وفكّر في تناول مكملات الألياف، وأضف الخضراوات والفاصوليا إلى وجباتك.

الاسهال

الإسهال


اختر أطعمة أو مشروبات غنية بالصوديوم (مشروبات الطاقة أو المرق) والبوتاسيوم (الموز وعصائر الفاكهة الطبيعية).

فقدان حاسة التذوق


قد يكون من الصعب معرفة ما يجب تناوله عند فقدان حاسة التذوق ولكنها من اشهر الأعراض الجانبية لعلاج السرطان.

جرّب أطعمة جديدة بتوابل أو تتبيلات مختلفة و يمكنك أيضًا إضافة نكهات قوية، مثل عصير الليمون أو الليمون الحامض.

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الغثيان


من الأطعمة المضادة للغثيان الحمضيات والزنجبيل وزيت النعناع.

يمكنك مص شريحة من الليمون، أو شرب شاي الزنجبيل، أو تناول علكات الزنجبيل.

السرطان الاثار الجانبية لعلاج السرطان طرق علاج السرطان علاج السرطان الاثار الجانبية

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