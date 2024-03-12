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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بدأ يتحسن.. إعلامي شهير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد تعرضه للإغماء

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مستجدات حالة أحمد رفعت، لاعب فيوتشر؛ بعد تعرضه للإغماء خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر حسابه على تطبيق “أكس”: “حالة أحمد رفعت بدأت تتحسن، وبدأ يتنفس بشكل طبيعي، واللاعب تحت الملاحظة لمدة ساعتين..‏ ألف مليون سلامة عليك يا رفعت”.

وكان الناقد الرياضي إسلام صادق، قد أعلن سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر "مغشيا عليه" خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في لحظات تقطع الأنفاس.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر مغشيا عليه خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري التي انتهت بالتعادل السلبي".

إبراهيم عبد الجواد الاتحاد السكندري الاعلامي إبراهيم عبد الجواد

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