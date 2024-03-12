محافظ الوادى الجديد يوجه بتخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوي المواطنين بشأن السلع التموينية، يضم قطاعي التموين والتضامن الاجتماعى والوحدات المحلية الخمسة، وذلك لضمان عدم وجود أية ظواهر احتكار للسلع أو رفع سعرها.



كما وجه المحافظ بتوفير شنط مواد تموينية مدعمة بسعر 200 جنيه تصرف من فروع المصرية ماركت والمعارض الرمضانية وصرف 2 كيلو سكر على مرحلتين لجميع الأفراد المسجلين بالبطاقات التموينية سواءً بطاقة خبز أو تموين.



وكلف المحافظ بالتنسيق بين مديرية الأوقاف وأئمة المساجد لحصر الأسر الأكثر احتياجًا بكل حى؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواد التموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.