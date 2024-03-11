تكثيف الحملات الرقابية على أسواق الوادى الجديد لضبطها

شنت مديرية الشؤن الصحية بمحافظة الوادي الجديد، متمثلة في إدارة الطب الوقائي، حملات رقابية مكثفة على كل المنشآت الغذائية لضمان سلامتها وذلك في اول يوم لشهر رمضان الكريم.

وكثفت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، برئاسة الدكتورة علا عزالدين فؤاد، يرافقها مراقبو الأغذية بالمديرية ومراقبو الإدارة الصحية بالخارجة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.



وأكد الدكتور هشام هارون، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، تحرير 20 محضرًا خلال الحملة التي قادتها المديرية، وإعدام 25 كيلو أغذية متنوعة و7 لترات مشروبات متنوعة.

وأهابت المديرية بالمواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات بمحال بيع وتداول الأغذية حفاظًا على تقديم الغذاء الصحي والمناسب للمواطنين.