محافظ الوادي الجديد يؤدي التراويح الأولى بالمجمع الكبير بالخارجة

أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، صلاة التراويح الأولى من الشهر الفضيل بالمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة، وسط جموع المواطنين من المصلين والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وعقب أداء الصلاة، هنّأ المحافظ المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك راجيًا من الله أن يعيده على شعب مصر والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات. ثم التقى المواطنين واستمع لمطالبهم مُوجهًا بالآتي:

▪️تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن السلع التموينية، يضم قطاعي التموين والتضامن الاجتماعي والوحدات المحلية الخمسة.

▪️التنسيق بين مديرية الأوقاف وأئمة المساجد لحصر الأسر الأكثر احتياجًا بكل حي؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه من المواد التموينية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

▪️توفير شنط مواد تموينية مدعمة بسعر ٢٠٠ جنيه تصرف من فروع المصرية ماركت والمعارض الرمضانية.

▪️صرف ٢ كيلو سكر على مرحلتين لجميع الأفراد المسجلين بالبطاقات التموينية سواءً بطاقة خبز أو تموين.

▪️يقوم الري بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضي بإعداد مقايسة لتبطين مسقى مياه بطول ٢ كم بمنطقة بئر (٥) بالمنيرة؛ لعدم إهدار المياه والحفاظ على حصة ري الزراعات بالمنطقة. على أن يقوم الصندوق بدفع القيمة المالية المطلوبة ويتم تحصيلها من المزارعين المستفيدين بالتقسيط.

▪️تكليف مركز الخارجة بالآتي:

🔹️سرعة طرح أراضي المتخللات بالمنطقة الحرفية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسليم.

🔹️سرعة إنهاء إجراءات تسليم أراضي تقسيمات الشباب للمنتفعين بالقرى طبقًا للضوابط القانونية.

🔹️زيادة كشافات الإنارة بمنطقة السبط الشرقي.

🔹️رفع أنقاض أحد المنازل المتهدمة بمنطقة زقاق حجاج حفاظًا على المواطنين.