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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروع الصوب الزراعية بحي الأمل

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع الصوب الزراعية التابع للجمعية الشرعية بحي الأمل، يرافقه الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

تعليم الوادي الجديد تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الوسطى

وأشاد المحافظ بجودة وتنوع الإنتاج بالمشروع، الذي يُقام على مساحة ١٣ فدان، ويضم ١٩ صوبة تشمل زراعات (خيار، طماطم، باذنجان، فلفل، بازلاء، فول أخضر) بالإضافة لزراعات الشعير والقمح، ووجّه باستمرار طرح إنتاج الخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوحدة المحلية الثابتة والمتنقلة.

إدارة الجمعية الأستاذ إبراهيم البرنامج التدريبي المتنقلة الزملوط الجمعية تاهيل القيادات برنامج التدريبي برنامج التدريب لمحافظة لتأهيل فعاليات البرنامج التدريبي

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