محافظ الوادي الجديد يتفقّد مشروع الصوب الزراعية بحي الأمل

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع الصوب الزراعية التابع للجمعية الشرعية بحي الأمل، يرافقه الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عادل آدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

وأشاد المحافظ بجودة وتنوع الإنتاج بالمشروع، الذي يُقام على مساحة ١٣ فدان، ويضم ١٩ صوبة تشمل زراعات (خيار، طماطم، باذنجان، فلفل، بازلاء، فول أخضر) بالإضافة لزراعات الشعير والقمح، ووجّه باستمرار طرح إنتاج الخضروات للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوحدة المحلية الثابتة والمتنقلة.