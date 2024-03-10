تعليم الوادي الجديد تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل القيادات الوسطى

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن ختام فعاليات البرنامج التدريبى لتأهيل القيادات الوسطى لتولى المناصب العليا والقيادية والذى جرى إعداده بالتعاون والتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية.

وحضر ختام الفعاليات مدير إدارة الخارجة التعليمية، مؤكدًا على أن مدة البرنامج استغرقت 4 أسابيع بواقع 100 ساعة تدريبية للمستهدفين من الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وجرى منح المتدربين شهادات اجتياز التدريب، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ودعمه وتشجيعه خطط تدريب كوادر الصفوف الثانية والثالثة لتولى المناصب العليا والقيادية ، ويكون ذلك معيارا أساسيا من معايير تقييم الأداء.





وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أنه من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وبعد المسافات بين أرجاء المحافظة ، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وتحقيق أكبر إستفادة من البرنامج لطلاب المحافظة، حيث جرى بث مباشر للمحاضرات عبر برنامج Team,s بإستخدام الحاسب الآلى، اللاب توب ، الهاتف المحمول ، كما أعرب وفد القافلة التعليمى خالص الشكر والتقدير لطلاب المحافظة على ما لمسوه من الحرص على الاستفادة من المحاضرات لتنمية معارفهم ومداركهم والاستعداد الجيد للامتحانات.