وزير السياحة يفض اشتباك الرقابة على الأندية الصحية بالفنادق.. مستند

أفادت غرفة المنشآت الفندقية ، أن وزارة السياحة والآثار صاحبة الاختصاص دون غيرها بإصدار تراخيص الأندية الصحية وصالات الجيم وحمامات السباحة والملاعب والرياضات المائية للمنشآت الفندقية .



من جانبه خاطب وزير السياحة و الآثار احمد عيسي ، وزير الصحة والسكان للتأكيد على أن ترخيص التشغيل الصادر عن وزارة السياحة والآثار يشمل النادى الصحى بإعتباره مرفق من مرافق الفندق ،وخاصة أنه في تاريخ 9/9/2017 ، وردت فتوى إدارة الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة بمجلس الدولة والتي إنتهت الى اختصاص وزارة السياحة و الآثار دون غيرها بإصدار التراخيص للأندية الصحية وصالات الجيم وحمامات السباحة والملاعب والرياضات المائية للمنشآت الفندقية.



وأكد وزير السياحة و الأرسال في خطابة المرسل إلى وزير الصحة والسكان على ضرورة تفعيل فتوى إدارة الفتوى الفتوى لوزارات الثقافة والإعلام والسياحة والقوى العاملة بمجلس الدولة ،وكذلك ضرورة التنسيق مع وزارة السياحة و الاثار في حال إيفاد أي لجان من وزارة الصحة والسكان إلى المنشآت الفندقية والسياحية .



