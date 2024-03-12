محافظ الوادي الجديد يستمع لشكاوى المواطنين بمسجد البري الكبير

استمع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لشكاوي المواطنين بمسجد البري الكبير بحي البري بالخارجة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية والشعبية.

والتقى المحافظ المواطنين واستمع لمطالبهم، مُوجهًا بما يلي:

▪️ تكثيف جهود ️توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المبادرات والمعارض الرمضانية، وزيادة كميات المعروض من السلع الغذائية الأساسية (لحوم - خضروات - فواكه - سلع تموينية) لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

▪️ إعادة تأهيل الطرق الداخلية بالحي بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي والتي بلغت نسبة التنفيذ بها ٨٠%.

▪️ تكليف قطاع الكهرباء بزيادة جهد الكهرباء بالكتلة السكنية بمحيط مسجد الصالحين؛ استجابةً لمطالب المواطنين.

▪️ قيام ️التضامن الاجتماعي ببحث عدد من الحالات لتقديم الدعم وتوفير أوجه المساعدة اللازمة.