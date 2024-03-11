محافظ الوادي الجديد يوجه بسرعة طرح أراضي المتخللات بالمنطقة الحرفية في الخارجة

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد توجيهات عاجلة لمركز الخارجة بسرعة طرح أراضي المتخللات بالمنطقة الحرفية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية للتسليم ، وسرعة إنهاء اجراءات تسليم أراضي تقسيمات الشباب للمنتفعين بالقرى طبقًا للضوابط القانونية، وزيادة كشافات الإنارة بمنطقة السبط الشرقي.





ووجه المحافظ إدارة الري بالخارجة بالتنسيق مع صندوق استصلاح الأراضي بإعداد مقايسة لتبطين مسقى مياه بطول 2 كيلو متر بمنطقة بئر (5) بالمنيرة؛ لعدم إهدار المياه والحفاظ على حصة ري الزراعات بالمنطقة، على أن يقوم الصندوق بدفع القيمة المالية المطلوبة ويتم تحصيلها من المزارعين المستفيدين بالتقسيط