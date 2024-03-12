رئيس جامعة دمياط يتفقد المدينة الجامعية أول أيام شهر رمضان المبارك

أجرى الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، مساء أمس الاثنين، زيارة تفقدية لمباني المدن الجامعية للطالبات، حيث رافقه الأستاذ الدكتور محمد راغب عماشة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك حرصاً من الدكتور حمدان ربيع علة الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وضمان توفير عناصر الراحةوالرعاية اللازمة لهم.

كما قدم لأبنائه من الطالبات التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، واستمع إلى مقترحات الطلاب خلال الزيارة.

وحرصت الطالبات على توجيه الشكر إلى الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، لحرصه الدائم على متابعتهم وتفقدهم بصفة مستمرة، معربين عن سعادتهم بزيارته أول أيام شهر رمضان المبارك، والتي تعكس الروح الأبوية التي يتعامل بها رئيس الجامعة مع أبنائه من الطلبة والطالبات.