تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 13 سفينة ، فيما غادره 9 سفن ، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان صادر اليوم /الاثنين / - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23542 طنا تشمل : 170 طن ملح معبأ و 1349 طن علف بنجر و 1581 طن رمل و 5100 طن يوريا و 15342 طن بضائع متنوعة .. في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48434 طنا تشمل : 9294 طن قمح و 11521 طن خردة و 3370 طن أبلاكاش و 9400 طن حديد و 300 طن زيت طعام و 7799 طن ذرة و2450 طن فول صويا و 4300 طن كسب صويا.



وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1166 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 107 حاويات مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4821 حاوية مكافئة ، في حين وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53853 طنًا ، فيما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80668 طنًا ..كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3774 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5470 شاحنة .