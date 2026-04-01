محمود مسلم: المصداقية أساس الوعي .. وانتقادات لغياب التنسيق في الخطاب الحكومي

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم الحقيقة يجب أن يسبق السعي وراء إرضاء الجمهور، مشددًا على أن أي وعي قائم على معلومات غير دقيقة يظل عرضة للانهيار.



وأوضح "مسلم" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن دور الإعلام يتمثل في نقل صورة واقعية للمواطنين، مع مراعاة البعد الإنساني في الخطاب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



وأشار إلى ملاحظته وجود نبرة تعالٍ في خطاب بعض الجهات الحكومية، داعيًا إلى تبني أسلوب أكثر قربًا من المواطنين، قائم على التفهم والدعم بدلًا من القسوة أو فرض الضغوط.



كما انتقد ضعف التنسيق بين الوزارات في عدد من الملفات، مثل التعليم وإجراءات الإغلاق، معتبرًا أن ذلك ينعكس سلبًا على صورة الحكومة ككيان متماسك.



وطالب بضرورة الرد على الشائعات، مثل ما يُثار حول "الإظلام التام"، مع إشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

