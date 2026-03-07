محمود مسلم : لازم مصطفى شوبير يحترف في أوروبا

يري الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الاهلى لابد أن يبدأ خطوته الاحترافية في أوروبا.



وقال الدكتور محمود مسلم الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" :"شوبير والشناوى كويسين بس شوبير عنده ميزة بيلعب برجله كويس ودي نقطة ضعف الشناوى".



ويضيف :"لازم مصطفى شوبير يحترف في أوروبا لان دا وقته فهو حارس واعد ، والبديل في الاهلى موجود هو حمزة علاء".



وتابع:"جماهير الاهلى أخطأت في ملف مباراة الجيش الملكى المغربى ، ومستغرب الإدارة بتقول معندناش سيولة مادية رغم ان دا طبيعى وانت صرفت كل فلوسك غلط في صفقات بلا فائدة".

وأكمل :" زيزو وبن شرقى وإمام عاشور إضافة قوية للأهلى ، بس الإدارة حالياً عنوانها الصفقات الجماهيرية بعيداً عن المضمون ، وأنا ضد فكرة أزمات اوضة اللبس مفيش كدا أساساً ".

ويضيف:" محمد شوقى عامل طفرة مع زد ومش عارف مشى ليه من الاهلى".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة،ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.